Infortunio Nico Gonzalez, dall’Argentina sono sicuri: c’è il dietrofront! Arriva la decisione dopo la convocazione di Scaloni

Infortunio Nico Gonzalez, dall’Argentina non hanno dubbi: c’è il dietrofront! Arriva la decisione dopo la convocazione di Scaloni

Secondo quanto riportato da Gastón Edul, noto giornalista argentino di TyC Sports, Nico Gonzalez non volerà in Argentina per la prossima sosta Nazionali che sarà in programma la prossima settimana. L’esterno della Juventus ex Fiorentina, ancora fuori per infortunio, rimarrà a Torino e in bianconero per completare il recupero dal suo recente stop.

Dietrofront dunque sull’attaccante, che era stato inizialmente convocato dal CT Scaloni nonostante i problemi fisici. Si attendono ora gli annunci ufficiali e l’evoluzione della situazione.