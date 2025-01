Infortunio Patric, stagione già finita per lo spagnolo? Le ultimissime sulle condizioni del difensore della Lazio

Infortunio Patric, stagione già finita per il difensore spagnolo? Le ultime sulle condizioni del giocatore della Lazio

Il quotidiano Il Messaggero oggi ha fatto il punto della situazione sull’infortunio di Patric. Il difensore della Lazio è ancora alle prese con l’inspessimento del tendine del malleolo, che sembra avere intenzione di metterlo ko ancora per molto tempo.

Si sarebbe già sottoposto a un trattamento specifico a Barcellona che, però, potrebbe non dare i frutti sperati. Ecco perchè non si può escludere ad oggi che la sua stagione sia finita qui, con molto molto anticipo sul calendario. Si tratta di uno stop decisamente lungo, che toglierebbe così ai biancocelesti il calciatore per molto tempo.