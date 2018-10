Infortunio Pellegrini, il centrocampista esce per un risentimento alla coscia

Infortunio Pellegrini: il classe ’96 abbandona la gara contro il CSKA al 68′ dopo lo splendido assist a Dzeko

Un fulmine a ciel sereno per la Roma e Lorenzo Pellegrini. L’ex giocatore del Sassuolo è stato costretto ad abbandonare il campo al 68′ della gara tra Roma e CSKA. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un risentimento al quadricipite della coscia destra. Un peccato per i giallorossi visto il momento d’oro del centrocampista, iniziato con un gol nel derby e proseguito anche stasera. Il classe ’96 è stato infatti protagonista assoluto del primo gol della Roma: triangolazione spettacolare con El Shaarawy e assist perfetto per il tap-in di Dzeko. Ulteriori aggiornamenti dopo gli esami strumentali.