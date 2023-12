Juve, Rabiot ancora in dubbio: Allegri prepara la mossa a sorpresa

In casa Juve preoccupano le condizioni di Adrien Rabiot: la botta la costato non gli consente di essere al 100% e anche per sabato resta in dubbio

Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, Allegri avrebbe in mente un possibile sorpresa ovvero provare Yildiz titolare e variare il modulo mettendo il turco ad agire sulla trequarti alle spalle di Chiesa e Vlahovic.