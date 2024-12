Infortunio Ruggeri, l'esterno atalantino salta la Coppa Italia

L’esterno nerazzurro non sarà presente alla sfida contro il Cesena, valevole per gli ottavi di finale

L’Atalanta si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Cesena, un match che garantisce il passaggio del turno ai quarti di finale dove la vincente sfiderà il Bologna, capace di superare 4-0 il Monza.

Gasperini dovrà fare a meno di Ruggeri a causa di un trauma contusivo piede destro rimediato nella partita di Cagliari. Terapie dunque per lui ma anche per i soliti Scalvini e Scamacca. Domani i convocati per la partita con il Cesena, nella quale sarà out anche Cuadrado per squalifica.