Infortunio Scalvini, recupero vicino per Atalanta Fiorentina?

Infortunio Scalvini, le ultime sul difensore nerazzurro in vista della sfida tra Atalanta e Fiorentina valevole per la semifinale di Coppa Italia

Novità importanti in vista di Atalanta Fiorentina, soprattutto per quanto riguarda l’infortunio del difensore nerazzurro Giorgio Scalvini: pronto a prendere l’ultimo treno per quanto concerne le convocazione.

Il ragazzo ha continuato ad allenarsi parzialmente in gruppo, e nella sessione di domani si dovrà valutare la sua presenza per la Coppa Italia. Terapie per Holm così come per Rafael Toloi: con la squadra che oggi a fatto una sessione tecnico tattica con attivazione in campo.