Infortunio Thuram, le ultime sulel sue condizioni dal ritiro della Francia

Infortunio Francia, le ultime notizie dal ritiro della nazionale francese sull’attaccante nerazzurro: ecco come sta

Grandissimo protagonista della vittoria dell‘Inter sul Torino grazie ad una sua tripletta, Marcus Thuram ha lasciato in apprensione tutto il popolo nerazzurro ed il suo tecnico, Simone Inzaghi, dopo aver chiesto il cambio per una botta alla caviglia sempre nella stessa partita, per il quale si ipotizzava ci potessero essere alcune complicazioni. Lo stesso tecnico nerazzurro ieri ha dichiarato di essere preoccupato per le condizioni di Tikus, che è stato però monitorato dallo staff della Nazionale francese, con cui ha scelto di partire lo stesso, rispondendo alla chiamata di Deschamps.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il problema non dovrebbe essere niente di grave, con l’attaccante nerazzurro che sarà regolarmente disponibile per i prossimi impegni della Francia in Nations League e, a meno di eventi clamorosi, tornerà a disposizione alla ripresa del campionato, quando l’Inter è attesa dalla trasferta di Roma contro la squadra di Juric il 20 ottobre.