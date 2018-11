Infortunio Vrsaljko: out per un problema fisico in Inghilterra-Croazia

Infortunio Vrsaljko: il terzino dell’Inter ha lasciato anzitempo il match tra Inghilterra-Croazia per un problema fisico

Dal match di Nations League tra Inghilterra e Croazia, non arrivano buone notizie per l’Inter. Il terzino Sime Vrsaljko ha infatti lasciato anzitempo il match al 26’ del primo tempo. Secondo quanto appreso, il difensore dell’Inter avrebbe accusato un problema muscolare, la cui entità non è ancora stata nota.

Ma da quanto visto non si tratterebbe di nulla di grave. Infatti, il calciatore ha lasciato il campo camminando regolarmente sulle proprie gambe. Al suo posto è entrato Hrvoje Milic, ex Fiorentina e Napoli. Nella giornata di domani si saprà di più sulle condizioni del calciatore interista e soprattutto se sarà disponibile per il match di campionato contro il Frosinone e per quello di Champions contro il Tottenham. Intanto il problema fisico è stato confermato dall’account Twitter della Nazionale croata.