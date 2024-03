Infortunio Zirkzee, attacco del Bologna a Orsolini (e non solo)

Ecco come si risistemerà il Bologna visto l’infortunio di Zirkzee. Dalla conferma Riccardo Orsolini alle sorprese Odgaard-Castro

Come riportato oggi da Gazzetta.it, il Bologna deve compensare a tutti i costi l’assenza di Zirkzee, e le soluzioni offensive per Thiago Motta non tendono a mancare.

Le chiavi dell’attacco andranno principalmente a Orsolini, a quota 9 goal e grande portatore di qualità offensiva che sta portando il Bologna alla Champions League. E davanti nel ruolo di centravanti? Sarà la volta di Santiago Castro oppure Odgaard.