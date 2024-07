Inghilterra, il nuovo Premier Starmer a Berlino per la FINALE degli Europei: il MESSAGGIO

Il messaggio del nuovo Premier inglese Keir Starmer in vista della finale degli Europei contro la Spagna. I dettagli

Il nuovo Premier Keir Starmer ha scritto un messaggio sui propri social in vista della finale degli Europei tra Spagna e Inghilterra.

IL MESSAGGIO – «Che partita, e che vittoria! Berlino, stiamo arrivando! In caso di vittoria dovremmo certamente celebrare, ma non voglio portare sfortuna. Sono andato all’ultima finale degli Europei, non voglio rivivere quell’esperienza. Sono riuscito a staccarmi da una delle riunioni al summit della Nato. Solo per cinque minuti ma è bastato per vedere Harry Kane segnare il primo gol. Ho sempre detto che questa squadra sarebbe arrivata fino in fondo, quindi sono davvero molto contento e auguro solo buona fortuna per la finale di domenica».