Harry Kane ha organizzato un meeting tra i calciatori dell’Inghilterra per confrontarsi sulle difficoltà di questi europei: niente staff o ct

Il Daily Mail ha riportato che Harry Kane, capitano dell’Inghilterra, ha organizzato un incontro a porte chiuse solo per i calciatori per discutere i problemi di questo avvio agli Europei.

Harry Kane 'called a players-only England CRISIS meeting' 🚨 pic.twitter.com/mV0F5YfGUP — Mail Sport (@MailSport) June 23, 2024

Incontro in cui non è permesso l’accesso né allo staff né al ct Southgate: un’occasione voluta da Kane per permettere ai compagni di confrontarsi su tutte le difficoltà, di natura tattica e non solo, che si sono viste nelle partite contro Serbia e Danimarca