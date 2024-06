Inghilterra Rice: «Con Mainoo e Wharton il futuro del nostro centrocampo è luminoso»

Le parole di Declan Rice, centrocampista dell’Inghilterra, sulla convocazione a centrocampo di Mainoo e Wharton

Declan Rice ha commentato la convocazione di Kobbie Mainoo e Adam Wharton nel centrocampo dell’Inghilterra per gli Europei. I due sono riusciti ad entrare nella lista dei 26 convocati finale. Di seguito le sue parole.

«Abbiamo visto tutti quello che Kobbie Mainoo ha fatto con il Manchester United per tutta la stagione, merita pienamente il suo posto. Adam Wharton ha giocato la prima metà di stagione in Championship, poi è stato eccezionale al Crystal Palace e ha impressionato molti giocatori in allenamento. È così tranquillo con la palla, ha un bellissimo sinistro, fa passaggi molto rapidi ed è un ragazzo con i piedi per terra. Ha solo 20 anni, ma salire sull’aereo per andare al suo primo Europeo deve essere davvero straordinario per lui. Si farà trovare pronto quando verrà chiamato in causa. Il futuro sembra luminoso a centrocampo».