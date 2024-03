Inghilterra, Southgate: «Manchester United? Penso all’Europeo»

Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa dell’interesse del Manchester United

Il CT dell’Inghilterra Gareth Southgate ha parlato durante la consueta conferenza stampa pre-partita in vista dell’amichevole col Brasile.

MANCHESTER UNITED – «Penso di aver risposto ogni volta che mi sono seduto in conferenza stampa a questa domanda. Il mio obiettivo è l’Europeo. Ci sono due cose da chiarire. La prima è che sono l’allenatore dell’Inghilterra e ho un compito che è provare a vincere l’Europeo, la seconda è che il Manchester United ha un allenatore ed è sempre irrispettoso quando ci sono queste speculazioni su un tecnico in carica».

BRASILE – «Negli ultimi anni abbiamo iniziato a vincere contro le grandi anche se contro i verdeoro abbiamo ottenuto il successo solo in quattro occasioni su 26 precedenti. Ma ci sono tante sfide contro avversari importanti nelle quali non abbiamo record eccezionali, ma abbiamo battuto due volte l’Italia e la Spagna quindi per noi è un’altra opportunità di crescere e mettere a segno un colpo importante. Saremo messi alla prova sotto ogni aspetto del gioco e sarà una grande sfida per noi. Vinicius è chiaramente un giocatore di livello mondiale e sarà una bella sfida cercare di fermarlo, ma noi siamo fortunati ad avere Jude che ha solo venti anni e il futuro dalla sua»