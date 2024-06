Inghilterra Southgate: «Forse la mia ultima occasione; la gente perde fiducia»

Le parole di Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, sulle aspettative della nazionale inglese agli Europei

L’Inghilterra di Southgate è tra le grandi favorite dell’Europeo, ma l’atmosfera che accompagna gli inglesi è carica di aspettative: la nazionale dei tre leoni è chiamata infatti a portare a casa un trofeo che manca in bacheca dal 1966. Di seguito le parole del ct alla BILD.

«Se non vinciamo, probabilmente non sarò più qui, quindi forse è la mia ultima possibilità. Penso che circa la metà dei tecnici delle nazionali se ne vadano dopo un torneo: questa è la natura del calcio internazionale. Sono qui da quasi otto anni ormai, e ci siamo andati vicini. Non puoi metterti costantemente di fronte al pubblico e dire: ‘Ancora un po’, per favore’. Ad un certo punto la gente perde la fiducia. Se vogliamo essere una grande squadra e io voglio essere un grande allenatore, devi ottenere risultati nei grandi momenti»