Inghilterra, Watkins: «Ho rivisto il GOL con l'Olanda TANTISSIME VOLTE. Yamal? Talento GENERAZIONE. Sulla finale...»

Ollie Watkins, attaccante dell’Inghilterra, ha deciso la semifinale di Euro 2024 contro l’Olanda all’ultimo respiro

Il centravanti dell’Aston Villa e dell’Inghilterra, Ollie Watkins, ha realizzato il 2-1 definitivo contro l’Olanda in semifinale. Ecco le sue parole riportare da Bbc.com sulla finale di Euro 2024.

COMPAGNI – «Dean Henderson ha detto che era il momento migliore della sua carriera e non stava nemmeno giocando. Lavoriamo così duramente, giorno dopo giorno, per tutta la stagione. Siamo tutti qui per merito, siamo titolari fissi per le nostre squadre di club. È dura adattarsi a essere un sostituto, ma siamo tutti uniti. La corsa dell’Inghilterra alla finale ha unito il gruppo»

TIFOSI – «Non ricordo la prima partita, ma ne ricordo una, quando ero al pub con il mio migliore amico. Stavo guardando una partita dell’Inghilterra con la maglia del portiere, ero un tifoso e mi godevo i momenti. Ora è pazzesco pensare di essere qui. Ho avuto un ruolo importante per arrivare in finale. È davvero surreale!»

CAPOCANNONIERE – «Come giocatore d’attacco vuoi segnare più gol possibili, ma tutti si concentrano sul premio collettivo. Dobbiamo rispettare la Spagna perché è una buona squadra. Sarà una partita difficile, ma tutti gli occhi sono puntati su domenica»

YAMAL E 17 ANNI – «Non mi stavo sicuramente preparando per una finale. È un talento generazionale, non è sempre possibile segnare contro la Francia a 16 anni. Ha il mondo davanti a sé. È miglia più avanti di quello che ero io a 17 anni. Con i social media e l’hype, essendo a Barcellona e in Spagna, c’è così tanto hype attorno a lui. Hai bisogno di persone intorno a te per tenerti con i piedi per terra e concentrato»

FINALE – «Sento che siamo molto forti, la Spagna ha avuto delle partite difficili e ha dovuto affrontare un percorso più duro del nostro. Le cosiddette squadre più grandi. Capisco cosa sta dicendo il capo, penso che siano state la squadra migliore del torneo finora. Ovviamente le ali per la Spagna, sono molto dinamiche, giovani e piene di fiducia. In tutta la nostra squadra, abbiamo gol da ogni dove, sarà una partita emozionante da guardare e a cui partecipare. Speriamo di riuscire a fare il lavoro»

GOL OLANDA – «Penso di averlo guardato parecchie volte, quando sono tornato al campo. Riguardo sempre i miei gol, quello, l’ho guardato parecchie volte in più del solito. Lo stavo manifestando, ci sono state molte cose che mi hanno portato a questo. Un caro amico mi ha detto che secondo lui avrei segnato nella finale degli Europei. L’avevo già fatto una partita prima, ma non si sa mai, potrei anche tenerne un altro per la finale. Piccole cose sono successe prima del gioco. Ho la sensazione che qualsiasi cosa tu metta nell’universo, la ricevi indietro»

ASTON VILLA – «Gareth è rilassato e ti fa sentire a tuo agio, c’è un senso di unione con la squadra che ha costruito. Unai è molto esigente e gli incontri sono un po’ più lunghi. Entrambi allenatori straordinari, con approcci diversi»