Insigne-Napoli, torna il sereno: Raiola attende, in arrivo il rinnovo?

Lorenzo Insigne dovrebbe rimanere a Napoli. Raiola attende nuovi segnali. Possibile un nuovo rinnovo del contratto

Lorenzo Insigne resta al Napoli? L’attaccante azzurro, dopo alcune settimane non semplici, sembra aver preso una scelta definitiva. Qualche titubanza sulla sua permanenza, specie dopo i fischi della sua gente, c’è stata. Poi le scelte di Ancelotti hanno fatto il resto. Dopo l’incontro chiarificatore con De Laurentiis, Ancelotti, Giuntoli e Raiola, però sembra essere tornato il sereno. Secondo La Gazzetta dello Sport, incontro tra l’entourage del capitano azzurro e i dirigenti di mercoledì è servito a chiarire le incomprensioni delle ultime settimane e non è da escludere il rinnovo del contratto.

Mino Raiola, in questo senso, attende un segnale da parte della società. Mino Raiola è rimasto tranquillo, disposto più ad ascoltare che a dettare condizioni. La sensazione è che fra società e procuratori si sia giocata una partita a poker in cui magari nessuno sta bluffando, ma ognuno cerca di nascondere il proprio gioco all’avversario, anche per tranquillizzare Lorenzo. Il giocatore è tornato a disposizione di Ancelotti dopo i fastidi che lo hanno costretto a saltare la gara di Frosinone e dovrebbe scendere in campo contro il Cagliari. Per riprendersi il Napoli e il San Paolo. Poi l’eventuale rinnovo.