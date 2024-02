Calciomercato, Insigne: «Addio Toronto? Vi svelo il mio futuro»

L’ex attaccante del Napoli Insigne ha voluto parlare sia dello scudetto dei partenopei che del calciomercato (sul suo futuro in primis)

Tramite Tuttomercatoweb, l’ex attaccante del Napoli Insigne (attualmente a Toronto) ha rilasciato qualche dichiarazione tra il calciomercato e lo scudetto dei partenopei.

«Calciomercato? Qui sto benissimo, dove vado?! Non ho mai pensato di andare via. Un anno e mezzo fa ho fatto questa scelta e sono contento. Spalletti è stato veramente fondamentale per la vittoria dello scudetto. Ha creato un grande gruppo nei due anni a Napoli, con uno staff molto preparato. Lui ti aiuta a stare sempre sul pezzo e ad essere sempre pronto a tutto.»