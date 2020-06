Inter, Agoumé: «Contento di essere entrato, non per il risultato»

Lucien Agoumé ha commentato la prestazione offerta dall’Inter contro il Sassuolo: le parole del centrocampista classe 2002

Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002 dell’Inter, ha commentato il suo ingresso in campo contro il Sassuolo ai microfoni di Inter TV: «Sono contento di essere entrato oggi, anche se il risultato è un peccato, dovevamo vincere per rimanere in scia con le due squadre davanti. Io cerco sempre di lavorare per essere a disposizione del mister quando ha bisogno di me».

«A chi mi ispiro? Cerco di imparare da tutti, non posso dire solo un giocatore. Nel mio ruolo ci sono tanti giocatori bravi come Brozo, Borja, Eriksen. Cerco di imparare da tutti per imparare sempre. Cosa mi hanno detto? Di stare tranquillo e giocare senza fretta, ho provato a farlo».