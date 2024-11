Inter, Akinsanmiro incanta alla Sampdoria: il dato

Il giovane dell’Inter sta stupendo tutti alla Sampdoria grazie ad un dato particolarmente interessante

La Sampdoria si gode Ebenezer Akinsanmiro. Il giocatore arriva in prestito dall’Inter per farsi le ossa sta giocando alla grande nel suo periodo di apprendistato in Serie B con la maglia blucerchiata.

Basti pensare che, secondo La Gazzetta dello Sport, è l’unico giovane ad aver disputato tutte e 11 le partite di campionato, un dato tutt’altro che banale considerando appunto la giovane età del nerazzurro.