Inter, ALLARME infortuni: si potrebbe riaprire il CALCIOMERCATO nerazzurro. Le ULTIME

Tanti infortuni in casa Inter dalla metà campo in su: ecco perché Inzaghi potrebbe accogliere nuove pedine prima dell’inizio della Serie A

Il calciomercato Inter, che sembrava praticamente chiuso a parte un difensore di riserva ed eventualmente qualche sostituto in caso di cessione, potrebbe riaprirsi visti i tanti infortuni dell’ultima ora.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Zielinski tornerà a fine mese così come sia Arnautovic che Taremi non saranno disponibili in tempo per la prima giornata. Con il solo Mkhitaryan disponibile dietro alla coppia Thuram-Lautaro, l’Inter potrebbe investire sul mercato.

Magari con la cessione di Correa: l’argentino avrebbe parlato Juan Sebastian Veron, ex giocatore dei nerazzurri nonché presidente dell’Estudiantes, e in caso di accordo tra le parte potrebbe anticipare il suo ritorno in patria.