Inter, Antinelli PREOCCUPA su Barella: «Infortunio? Mi fanno paura le parole di Calhanoglu»

Alessandro Antinelli, giornalista della Rai, ha parlato dell’infortunio di Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale non era nemmeno in panchina contro la Turchia.

LE PAROLE – «Un po’ mi fanno paura le parole di Calhanoglu che dice che Barella si è fatto male. Sappiamo che si tratta di un affaticamento leggero, che si risolve nel giro di qualche giorno e non abbiamo motivo di dubitare. Adesso si dovrà maneggiare con cura il materiale umano. Barella di fatto è uno dei capitani dell’Italia, ti fa fare il salto di qualità e non vogliamo rinunciarci. Spalletti centellinerà il suo rientro visto che si tratta di un affaticamento che dovrebbe rientrare, anche da come ha detto lo stesso ct, in uno due-giorni»»