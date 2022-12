Inter, Antonello: «Nuovo San Siro? Ci auguriamo di poter procedere secondo le linee del comune»

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, ha parlato a margine della festa di Natale del club nerazzurro

PAROLE – «Ho avuto la possibilità di essere a Doha per visitare due quarti di finale in impianti all’avanguardia e penso che l’esempio dato dal Qatar, con impianti che possono garantire un’esperienza diversa, siano da perseguire anche per Milano e per il club. Ci auguriamo di poter procedere secondo le linee del comune costruendo il nuovo San Siro a Milano».