Inter-Atalanta, i precedenti – VIDEO

I precedenti tra Inter e Atalanta, che si affronteranno sabato sera a San Siro: in palio l’accesso alla Champions League

L’Inter è terza in classifica e le basta un punto per avere la certezza di un posto in Champions League. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta a Napoli nell’ultima giornata e scendono in campo 3 giorni dopo la finale di Coppa Italia. L’Atalanta è quinta in classifica, a -3 punti dal quarto posto. I bergamaschi hanno brillato nell’ultima gara, battendo il Verona 3-1

Totale gare: 61 Vittorie Inter: 41 Pareggi: 11 Vittorie Atalanta: 9

Ultima vittoria Inter: 2020-21 – 1-0: 53′ Skriniar (gara bloccata, un unico tiro in porta decide la sfida su un’azione da calcio d’angolo).

Ultimo pareggio: 2021-22 – 2-2: 5′ Dzeko, 30′ Malinovsky, 38′ Toloi, 71′ Dzeko

(A 4 minuti dal termine Dimarco fallisce un rigore colpendo la traversa).

Ultima vittoria Atalanta: 2013-14 – 1-2: 35′ Bonaventura, 36′ Icardi, 90′ Bonaventura (Gara incredibile: 5 i legni colpiti, 4 dall’Inter e 1 dall’Atalanta).

Memorabile: 1956-57 – 2-2: 3′ Invernizzi, 19′ Bassetto, 33′ Lorenzi, 43′ Mion (tutto nel primo tempo: padroni di casa due volte in pareggio e puntuale risposta degli ospiti).