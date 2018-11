Inter-Barcellona: le leggende nerazzurre trionfano in rimonta! – FOTO

Vittoria in rimonta dell’Inter Forever contro il Barcellona Legends in attesa del big match di Champions League – FOTO

Sfida amarcord tra grandi campioni del passato di Inter e Barcellona che precede l’incontro valido per la Champions League: alle 4 del pomeriggio le “leggende” dei due club si sono affrontate in una partita 5 vs 5 sul campo sintetico ai piedi del Palazzo della Regione Lombardia, a Milano.

Il team nerazzurro, chiamato “Inter Forever”, ha trionfato sul “Barcellona Legends” per 3-2: ci hanno pensato Cambiasso e Bobo Vieri a ribaltare le sorti della partita con gol per l’argentino e una doppietta per l’eterno bomber, dopo l’iniziale 2-0 del catalani. Amichevole divertente e piacevole a cui hanno preso parte campioni di Inter e Barcellona del calibro di Toldo e Chapi Navarro nelle vesti di allenatori, oltre che, tra gli altri, Julio Cesar, Nicolas Burdisso, Javier Zanetti, Marco Materazzi, Luis Figo, David Suazo e Nicola Ventola, Albert Jorquera, Jon Andoni Goikoetxea, Juliano Belletti, Gaizka Mendieta, Gabri Garcia e Fernando Navarro.

Ecco le foto postate dall’ex bandiera dell’Inter Javier Zanetti sul proprio profilo Instagram.