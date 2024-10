Inter, Barella o Frattesi contro la Roma? Inzaghi ci pensa

Il tecnico dell’Inter ragiona in vista della partita contro la Roma e non solo: la scelta a centrocampo

Il dubbio amletico di Simone Inzaghi è tra Nicolò Barella e Davide Frattesi: i due centrocampisti dell’Inter e della Nazionale italiana si giocano infatti una maglia da titolare nella gara contro la Roma.

L’ex Cagliari ha smaltito di recente l’infortunio e ha tantissima voglia di tornare in campo, basti pensare che la sua ultima partita è stata il derby perso con il Milan del 22 settembre 2024.

Mentre Nicolò recuperava il problema fisico, Frattesi ha avuto più spazio ed è andato a segno contro l’Udinese nella vittoria per 3-2, oltre a trovare continuità anche in Nazionale dove vanta tre gol in tre partite tra Francia e Israele, andata e ritorno.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, il calendario dei meneghini comincia a farsi intrigante poiché dopo la trasferta all’Olimpico contro la Roma ci sarà la delicata sfida di Champions League con lo Young Boys in Svizzera e soprattutto il big match casalingo contro la Juventus.

Per questo l’idea di Inzaghi è quella di alternare Barella e Frattesi a gara in corso, una sorta di staffetta che permetterebbe sia maggior minutaggio sulle gambe del primo sia ancora più continuità per l’ex Sassuolo, chiaramente ad oggi tra i due quello col ritmo partita più alto.