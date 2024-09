Inter, Barella SORPRENDE tutti: la DECISIONE dopo l’infortunio al naso, volontà CHIARA

Il gesto di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, dopo l’operazione al naso. Tutti i dettagli



Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Barella avrebbe sorpreso tutti dopo l’operazione al setto nasale a cui si è sottoposto nei giorni scorsi.

Il centrocampista sardo dell’Inter ha infatti deciso di anticipare di un giorno il suo ritorno agli allenamenti per mettersi subito a disposizione di Simone Inzaghi in vista della ripresa della Serie A. La volontà è quella di essere al 100% per le sfide contro Monza e Manchester City.