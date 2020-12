Inter, Barella si allena con il gruppo: in campo a Cagliari

Nicolò Barella sarà regolarmente a disposizione di Antonio Conte per la sfida di domani contro il Cagliari

Nicolò Barella sarà regolarmente a disposizione di Antonio Conte per la sfida di domani contro il Cagliari. Lo segnala Corriere dello Sport evidenziando che il centrocampista dovrebbe partire dal primo minuto.

Barella, infatti, si è allenato regolarmente con il gruppo nonostante avesse forzato il proprio recupero per essere in campo mercoledì sera in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.