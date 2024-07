Bergomi SICURO: «L’Inter quest’anno è ancora più FORTE, su Zielinski e Taremi dico QUESTO»

Le parole di Beppe Bergomi, ex difensore e capitano dell’Inter, sul futuro dei nerazzurri nella nuova stagione

Beppe Bergomi ha parlato a La Gazzetta dello Sport dalla forza dell’Inter per la nuova stagione.

PAROLE – «Con l’aggiunta di Zielinski e Taremi possiamo ritenere la rosa dell’Inter superiore a quella dello scorso anno, anche perché di fatto è stata riconfermata in blocco senza compiere sacrifici. I due arrivi a parametro zero sono ottimi calciatori, anche Josep Martinez mi piace e alle spalle di Sommer può crescere senza pressioni immediate, abituandosi al contesto. Il polacco, inoltre, è il profilo più adeguato a permettere a Mkhitaryan di rifiatare. D’altronde, non potrà giocarle tutte. A voler trovare un piccolo neo all’Inter, si può osservare che a centrocampo manchi qualche centimetro, ma la qualità che i nerazzurri sono in grado di garantire con i rinforzi acquistati sul mercato è impressionante e senza pari al momento in Serie A».