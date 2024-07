Inter, Bergomi: «Moratti mi TOLSE la fascia, vi racconto»

Beppe Bergomi, ex leggenda dell’Inter, ha parlato di un aneddoto che riguarda Moratti, Ronaldo e la fascia di capitano

Beppe Bergomi è intervenuto come ospite a Sky Sport durante Calciomercato – L’Originale e ha svelato un interessante retroscena sulla fascia da capitano, tornano indietro agli anni di Massimo Moratti e Ronaldo per le ultime partite del campionato.

FASCIA DA CAPITANO? – «Il capitano è un ruolo delicato. A me è successo che, nelle ultime due partite di campionato, Moratti mi chiese di far far il capitano a Ronaldo. Non è semplice quando ti chiedono di fare questa cosa qua. Io finivo di giocare, era il mio ultimo anno, ma all’ora non lo sapevo. Ho pensato che non fosse giusto! Poi dento di me ho pensato che se il presidente vuole questo, lo vuole fare per Ronaldo… però ho sofferto. Bisogna stare attenti perché ognuno ha la propria sensibilità».