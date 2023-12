Inter, Bonolis: «Per lo scudetto siamo i più forti, ma la Juve…»

Le parole di Paolo Bonolis, noto presentatore televisivo e tifoso dell’Inter, sugli obiettivi dei nerazzurri

Paolo Bonolis ha parlato dell’Inter a Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare la lotta scudetto.

LE PAROLE – «Bella la vittoria dell’Inter sul Napoli. Tira un’arietta per i nerazzurri, la squadra è molto forte, ma non c’è solo l’Inter. Questa è una fase delicata di questo campionato: ci sono la Juve e il Napoli che hanno dei valori molo alti, anche il Milan se non avesse tutti questi infortuni se la giocherebbe fino alla fine. Ora siamo entrati nella fase decisiva di questa serie A. Le coppe saranno una discriminante molto importante per l’esito finale».

