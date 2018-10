Le parole del centrocampista spagnolo Borja Valero in vista della sfida contro il Barcellona, in cui giocherà titolare al posto di Nainggolan

Stasera si concluderà la terza giornata di Champions League con diverse sfide molto interessanti. Una tra queste è quella del Camp Nou tra Barcellona ed Inter che si affrontano come prime a punteggio pieno del girone B. La gara, dunque, potrebbe rivelarsi fondamentale non solo in chiave qualificazione, ma anche in vista della conquista del primo posto. Prima della partita, il centrocampista dell’Inter, Borja Valero, che stasera scenderà in campo per sostituire l’infortunato Nainggolan, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo El Pais. Il giocatore spagnolo ha spiegato: «Il tecnico Spalletti è un allenatore dotato di temperamento che vuole tenere tutto sotto controllo. Mi chiede di verticalizzare il gioco e di essere tatticamente ordinato in difesa. La gara contro il Barcellona? Per un madridista, i bluagrana rimangono gli eterni rivali e quando ci giochi contro hai sempre motivazioni in più».

Borja Valero ha poi porseguito parlando dell’assenza del fuoriclasse Lionel Messi che sarà fuori per infortunio: «L’assenza di Messi è meglio per noi, perché è un giocatore unico. Quella di stasera potrebbe essere una gara molto dura. Dato il loro modo di giocare sarà difficile tenere il possesso palla, ma siamo in grado di aspettare e ripartire per far male agli avversari. Icardi il nostro Messi? Non direi così, però è il giocatore in grado di finalizzare il nostro gioco». Infine il centrocampista ex Fiorentina ha parlato del suo impiego stagionale, molto basso sino ad ora: «Non mi interessa il minutaggio, m’importa aiutare la squadra. Arrabbiarsi perché non si gioca non è produttivo, Spalletti mi conosce e sa cosa posso dare».