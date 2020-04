Inter, Brozovic: nessuno in Serie A è più preciso nei passaggi

Grazie a Spalletti, Brozovic è diventato uno dei vertici bassi migliori del campionato. Il suo contributo è enorme in tutte le fasi di gioco, e si distingue soprattutto per una quantità enorme di palloni toccati. Un dato di Whoscored fotografa bene il centrocampista croato.

Marcelo Brozovic: Has made more accurate passes (3684) than any other Serie A player since the start of the 2018/19 season pic.twitter.com/EMQB8LGwxl

— WhoScored.com (@WhoScored) April 19, 2020