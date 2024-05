Calciomercato Inter, Ag. Pinamonti: «Lo vogliono anche all’estero. Dobbiamo fare la scelta giusta, la retrocessione è stata inaspettata»

Enzo Raiola, agente tra gli altri di Andrea Pinamonti, ha parlato del futuro del proprio assistito dopo la retrocessione del Sassuolo

Andrea Pinamonti e un futuro tutto da scrivere. Enzo Raiola, il suo agente, è stato intervistato da Tuttosport per capire dove andrà dopo l’esperienza Sassuolo.

FUTURO PINAMONTI – «La retrocessione del Sassuolo è una perdita importante per la Serie A. Lui ci ha messo l’anima e il cuore per cercare di salvare i neroverdi. Sicuramente Pinamonti non è un calciatore che può restare nella categoria cadetta. Milan o Inter? Andrea ha molti fans, anche all’estero. Dobbiamo fare la scelta giusta, dopo una retrocessione che nessuno si sarebbe aspettato».