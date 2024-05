Inter, Zilliacus: «Oaktree? Aspettavo questo, ora la MIA OFFERTA. Questo è il piano che vorrei attuare»

Thomas Zilliacus torna alla carica per acquistare l’Inter. Ecco le ultime dichiarazioni dopo l’acquisizione di Steven Zhang

Thomas Zilliacus è intervenuto su Market Watch per parlare della sua volontà di acquistare l’Inter, in particolar modo dopo il passaggio di proprietà da Steven Zhang al fondo Oaktree.

PRONTA L’OFFERTA PER OAKTREE – «Stavamo aspettando la conferma ufficiale del passaggio a Oaktree e adesso procederemo. La valutazione del club è di 1 miliardo. Vorrei creare una struttura simile ad alcuni dei più grandi club del mondo come Real Madrid e Bayern Monaco».

I TIFOSI DIVENTANO AZIONISTI DEL FONDO – «Sto ora esaminando la possibilità di convogliare parte di questi ricavi in ​​un fondo che verrebbe coinvolto in un’eventuale offerta per il club. Sarebbe un’offerta combinata da parte della mia società di investimento, XXI Century Capital e Champions Circle. I tifosi diventerebbero azionisti del fondo che diventerebbe comproprietario del club. Guarda le quattro squadre che erano in semifinale di Champions League quest’anno, tre di loro erano di proprietà dei tifosi».

SENZA TIFOSI NON ESISTE IL CLUB – «Per me il club è uguale ai tifosi, se non ci sono tifosi non c’è club. Voglio avere un dialogo con i tifosi. Per una parte dell’anno vivo in Italia, a 45 minuti da San Siro».

LA RICHIESTA DI VENIRE A SINGAPORE – «Mi è stato chiesto di venire a Singapore per chiarire la questione. I miei medici non mi hanno permesso di effettuare voli così lunghi a causa di un problema medico. Non sono stato accusato di nulla e volerò a Singapore non appena i miei medici mi daranno il permesso così da chiarire la mia posizione».