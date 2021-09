Inter, buone notizie dall’infermeria: un recupero per la Sampdoria

Inzaghi ha completamente recuperato Gagliardini. Il centrocampista potrebbe giocare uno spezzone di Sampdoria Inter

Roberto Gagliardini è pronto a tornare in campo con la maglia dell’Inter. Il centrocampista ha smaltito l’infortunio che lo aveva colpito ed è completamente recuperato. E così, come riportato da Tuttosport, Simone Inzaghi lo convocherà per il prossimo match contro la Sampdoria.

È possibile anche che Gagliardini giochi uno spezzone di partita con i blucerchiati, visto anche i suoi ottimi precedenti contro le squadre di Genova.