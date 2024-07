Inter, l’ASSURDO retroscena su Cabal: cosa è successo DAVVERO

Cabal si unisce alla Juve, ecco però spuntare un retroscena sull’Inter, i nerazzurri infatti sono stati davvero vini al colpo dal Verona

Maurizio Setti, presidente del Verona, ha svelato un retroscena su Cabal. Così il patron dei veneti sull’acquisto sfumato del calciomercato Inter. Le sue parole anche sul passaggio all’Udinese ai cronisti al termine dell’Assemblea di Lega.

SETTI – «Soddisfatto dell’operazione Cabal? Sì, soddisfatto. Un’operazione che, quando ti chiamano Inter e Juve, diventa difficile. L’Inter era in vantaggio? No non c’è mai stato un vero vantaggio ma forse decisioni e scelte interne e condivise. Tutti contenti, dovrebbe essere così sempre, non sempre lo è ma oggi bene».