Inter, Alonso il primo nome per gennaio ma la richiesta del Chelsea è altissima

Inter, il mercato è alle porte e la società neroazzurra farà di tutto per accontentare mister Conte con alcuni rinforzi

L’obiettivo è uno e dichiarato. L’Inter non starà a guardare in questa finestra di mercato e Antonio Conte ha ben chiaro chi vuole per rinforzare la rosa. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Marcos Alonso. Il calciatore è ai margini del Chelsea di Lampard e ha voglia di cambiare aria.

Fu proprio Conte a volerlo nei Blues e quindi un ritorno dall’allenatore salentino sarebbe gradito. La richiesta e l’offerta però sono ancora lontane: il Chelsea vorrebbe infatti 30/40 milioni, l’Inter non è disposto a offrirne più di 20.