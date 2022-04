Inter, Cambiaso resta un obiettivo di mercato: nerazzurri in pole

Andrea Cambiaso resta un grande obiettivo per il mercato di questa estate dell’Inter: i nerazzurri sono in pole

Uno dei giovani che ha stupito di più – almeno nella prima parte del campionato – è Andrea Cambiaso, classe 2000 del Genoa.

L’interesse nei confronti dell’esterno è cresciuto e anche l’Inter si è messa alla finestra e non solo. Come riporta Alfredo Pedullà, i nerazzurri sono in pole position:

«Capitolo a parte Andrea Cambiaso, forse il gioiello del club: peccato che abbia un impegno di poco più di un anno, la cessione diventa inevitabile per non perderlo a zero. L’Inter si è attivata più di altri, lo aspetterebbe fino alla conclusione del contratto e pagherebbe una cifra giusta per anticipare l’operazione. Sullo sfondo Napoli e Juve, ma ora il Genoa si tuffa nel derby, ultimo salvagente per non affogare prima del tempo».