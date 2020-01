L’esterno dell’Inter Candreva ha parlato in zona mista al termine della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina – VIDEO

L’Inter ha superato la Fiorentina per 2-1 e conquistato l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli di Gennaro Gattuso. Un successo importante per i nerazzurri, ottenuto grazie alle reti di Antonio Candreva e Nicolò Barella.

È proprio l’esterno a intervenire in zona mista per analizzare la vittoria: «Siamo felici di essere in semifinale. Eriksen? È uno dei migliori in Europa».