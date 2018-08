Dopo la sconfitta cocente in supercoppa, il mediano brasiliano del Real ha parlato chiaro dell’ambizioso progetto della squadra

L’Inter continua a cullare il sogno Luka Modric. Ormai manca davvero poco alla deadline, vedremo se gli assalti nerazzurri porteranno i frutti sperati. Anche se, Pare che Perez continui ad alzare le barricate per evitare un’altra cessione di primo ordine dopo il trasferimento di Ronaldo alla Juventus.

Ecco le parole riportate da Casemiro a Cadena Ser dopo la sconfitta nel derby di Supercoppa Europea: «Siamo delusi per non aver portato a casa il primo titolo della stagione, ma abbiamo grande fiducia nelle idee di Lopetegui. Avessimo vinto 2-1 come stava per accadere, non ci sarebbe stato tutto questo trambusto. Cristiano Ronaldo? Non è bello da dire ma ormai fa parte del passato, dobbiamo parlare dei giocatori che sono qui. Io vedo un gruppo molto affiatato. Via anche Modric e Marcelo? Il presidente ha già parlato chiaro e ha detto che resteranno entrambi».