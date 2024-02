Inter Champions League: l’Atletico cade a Siviglia e perde Morata

L’Atletico Madrid, avversaria dell’Inter in Champions League, cade a Siviglia in campionato e perde Morata per infortunio

L’Inter prepara la ripartenza della Champions League, in cui affronterà l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. I Colchoneros però arrivano alla partita in un momento delicato. Ieri sera contro il Siviglia l’Atletico ha perso 1-0, con la rete Isaac nel primo tempo. La prestazione della squadra ha messo in mostra alcuni limiti del gioco del tecnico, che è sembrato in affanno dopo l’ottavo ko stagionale, il secondo consecutivo.

A complicare tutto c’è anche l’infortunio di Morata. L’attaccante spagnolo ex Juve, che in bianconero aveva colpito 4 volte su 13 partite la porta nerazzurra, è uscito in lacrime dal campo per dei problemi al ginocchio destro che gli impediranno di prendere parte alla doppia sfida europea. Di seguito gli esami svolti dai Colchoneros:

«Lunedì mattina è stata effettuata una risonanza magnetica per accertare l’entità della lesione e dal referto fornito dai servizi medici risulta che ha riportato una contusione ossea e una distorsione del legamento laterale interno del ginocchio destro. L’evoluzione è in sospeso».