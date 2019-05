Inter-Chievo streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inter-Chievo streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere il match valido per la 36ª giornata della Serie A 2018/2019

Inter-Chievo streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 36° turno della Serie A 2018/2019. Lunedì 13 maggio alle ore 21, allo stadio ‘Meazza’ di Milano, i nerazzurri di Luciano Spalletti ricevono la squadra di Domenico Di Carlo nel posticipo del terzultimo turno di campionato. Inter in zona Champions con 63 punti e reduce dal pareggio di Udine; Chievo ultimo (15), già retrocesso e proveniente dal ko interno con la Spal. Nella partita d’andata, le due squadre pareggiarono per 1-1 al ‘Bentegodi’. Adesso è di nuovo Inter contro Chievo: nerazzurri per il terzo posto, gialloblù per l’orgoglio.

Inter-Chievo sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Inter-Chievo

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: lunedì 13 maggio 2019

Fischio d’inizio: ore 21

Dove vederla in streaming e tv: Sky Sport Serie A – Sky Go – NOW TV

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Paolo Valeri (sez. Roma 2)

Inter-Chievo, probabili formazioni

INTER – Spalletti recupera Vecino ma non può contare su de Vrij (problema muscolare) e gli squalificati Brozovic e D’Ambrosio. Nerazzurri previsti in campo col rodato 4-2-3-1: Handanovic tra i pali, Cedric Soares, Skriniar, Miranda e Asamoah in linea di difesa; in mezzo al campo, ballottaggio tra Vecino e Gagliardini per fare reparto con Borja Valero. Sulla trequarti si scaldano Politano, Nainggolan, e Perisic; davanti, solito ballottaggio tra Icardi e Martinez per una maglia da titolare.

CHIEVO – Di Carlo, senza lo squalificato Dioussé, conta anche le indisponibilità dei lungodegenti Rossettini e Schelotto. Clivensi probabilmente in campo con la difesa a 3: davanti alla porta difesa da Semper, si scaldano Andreolli, Cesar e Barba; a centrocampo sono pronti De Paoli, Rigoni, Hetemaj e Jaroszynski. Davanti, Vignato dovrebbe agire alle spalle della coppia offensiva formata da Pellissier e Stepinski (favorito su Meggiorini).

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric Soares, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti.

CHIEVO (3-4-1-2): Semper; Andreolli, Cesar, Barba; De Paoli, Rigoni, Hetemaj, Jaroszynski; Vignato; Stepinski, Pellissier.

