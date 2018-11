Con il gol di Keita, l’Inter è entrata nella top 5 dei club europei con più reti segnate da differenti giocatori

Nella partita di questa sera tra Inter e Frosinone, i nerazzurri hanno messo a segno il gol del vantaggio con Keita al 10’ del primo tempo. Un gol che ha confermato quanto i nerazzurri in questa stagione trovino gol con tanti calciatori differenti. In questi primi 3 mesi di stagione, l’Inter è infatti andata in rete con ben 12 giocatori diversi. Quasi un record in Europa. Meglio dei nerazzurri han fatto solamente il Borussia Dortumund, che ha trovato la porta con 15 giocatori diversi, e la Roma di Di Francesco, con 13. L’Inter è quindi al terzo posto in Europa.