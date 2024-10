Inter, le condizioni di Calhanoglu: ecco quali partite salterà

Sono state rese note le condizioni di Hakan Calhanoglu dopo lo stop nel match contro la Roma

La notizia più attesa del giorno dopo Inter Roma è quella relativa all’infortunio e le condizioni di Hakan Calhanoglu, sostituto da Davide Frattesi dopo appena dodici giri di lancette.

IL COMUNICATO – «Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro la Roma. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno».

Naturalmente il turco non ci sarà per il match contro lo Young Boys in modo da provare a fare il possibile per recuperare in vista del big match di campionato contro la Juventus, anche se non sembra facile.