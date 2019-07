La nuova Inter di Conte: Perisic e Lautaro fondamentali. Bastoni rimarrà, Miranda saluta

Antonio Conte è stato chiarissimo in conferenza stampa: il tecnico nerazzurro ha indicato chi sarà fondamentale nel suo progetto

Il noi davanti all’io. Più chiaro di così non poteva essere Antonio Conte nella sua primissima conferenza stampa da allenatore dell’Inter. Tutti sono sulla corda, a partire da Ivan Perisic che nell’ultima stagione ha vissuto sulle montagne russe e che oggi si gioca tantissimo: a Conte piace, sfruttare la sua gamba facendolo giocare a tutta fascia è più che un’ipotesi ma il punto di domanda resta la testa.

Conte ha dato indicazioni su chi rimarrà e chi andrà via. Tra i giocatori da valutare bene c’è Lautaro Martinez. Il Toro perderà l’amico Icardi e dovrà fare un passo in avanti. A Conte piace, ma l’arrivo di Dzeko e Lukaku certo non lascerà spazi giganteschi là davanti.

Uno in cui Conte crede molto è Alessandro Bastoni, di rientro dal prestito al Parma: a Lugano non ci sarà perché in vacanza dopo l’Europeo U21, ma in questa stagione avrà un ruolo importante. Diversamente da Miranda. Il brasiliano andrà via. Parlando della difesa a 3 Conte non l’ha nominato. Il brasiliano andrà via.