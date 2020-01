Inter, Conte: «Vittoria meritata. Eriksen? L’ho forzato»

Il tecnico dell’Inter Conte ha analizzato il passaggio del turno in Coppa Italia contro la Fiorentina

Antonio Conte ha commentato la vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina: «Vittoria meritata per quanto creato, siamo contenti di essere in semifinale. Ora pensiamo a recuperare qualche calciatore».

«Eriksen? Ho forzato il suo ingresso, è un giocatore con personalità che alza il livello della squadra. Barella sta crescendo, ha fatto un’ottima partita. È intelligente, ha tecnica ed energia», ha concluso il tecnico dell’Inter ai microfoni di Rai Sport.