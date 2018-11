Inter cooperativa del gol: in 12 a segno. Tre gol italiani: non accadeva da 7 anni!

L’Inter è una vera e propria cooperativa del gol e vince anche senza Icardi. Tre gol italiani: non accadeva dal 2011

L’Inter sa vincere anche senza Mauro Icardi. La formazione nerazzurra, accusata troppo spesso di essere Icardi-dipendente, ha battuto il Genoa con un roboante 5-0 e ora si gode il secondo posto in coabitazione con il Napoli. Sono 7 le vittorie consecutive della formazione nerazzurra che senza Maurito ha collezionato, con quella di ieri, 14 vittorie, 3 pareggi e 2 sole sconfitte. Ieri i nerazzurri hanno trovato il gol con Gagliardini (doppietta), Politano, Joao Mario e Nainggolan.

Si sono iscritti al tabellino dei marcatori anche Gagliardini e Joao Mario (primi gol in stagione per loro): ora sono 12 i marcatori stagionali dell’Inter di Luciano Spalletti, una vera e propria cooperativa del gol. Ieri, tre dei 5 gol nerazzurri sono stati firmati da giocatori italiani (doppietta per Gaglia e gol di Politano): era da quasi 7 anni che i nerazzurri non trovavano 3 gol azzurri (uno dei tre era Thiago Motta). Momento positivo per la formazione interista che può vantare anche la miglior difesa d’Europa insieme all’Atletico Madrid con soli 6 gol subiti in questo campionato. Spalletti sorride. Il futuro, dopo un inizio opaco, sembra essere sempre più roseo. O nerazzurro. Fate vobis!