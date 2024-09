Inter, INFORTUNIO Dimarco: novità CLAMOROSA per il derby contro il Milan, cosa FILTRA

Le ultime sulle condizioni fisiche di Federico Dimarco, esterno dell’Inter, dopo l’ultimo infortunio

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, aumentano sempre di più le possibilità di rivedere Federico Dimarco tra i titolari per il derby contro il Milan in programma domenica sera. Dopo aver saltato la sfida di Champions contro il City per un affaticamento all’adduttore, l’esterno dell’Inter sembra infatti quasi completamente recuperato.

Oggi e domani ci saranno gli ultimi decisivi test ad Appiano Gentile, ma si va verso una presenza quasi sicura.