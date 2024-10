Inter, terremoto in dirigenza, Oaktree pronta a cambiare: via Antonello e non solo

Inter, stravolgimenti drastici nella dirigenza nerazzurra: Oaktree pensa a cambiare l’area corporate e di comunicazione: via l’ad Antonello?

Scossone in casa Inter. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, Oaktree è pronta a rivoluzionare la dirigenza del club nerazzurro, con possibili ed imminenti cambiamenti. La volontà è quella di avere una visione unica legata al progetto stadio, che viene ritenuto fondamentale per il futuro del club nerazzurro. Ma allo stesso tempo, riportare l’attenzione dopo il ‘caso ultras’ e la potenziale pubblicità negativa verso il marchio Inter.

Come spiega il quotidiano quindi, i cambiamenti di Oaktree dovrebbero riguardare proprio l’area corporate – che gestisce i piani legati al nuovo stadio – e quella della comunicazione. E, proprio a tal proposito, si andrebbe a grandi passi verso l’azzeramento dell’attuale corpo dirigenziale. L’ad Alessandro Antonello è in uscita, così come Luca Danovaro: il Chief Marketing Officer del Club. Per finire, verso l’addio anche Matteo Pedinotti della comunicazione, la cui figura era indissolubilmente legata all’ex presidente Steven Zhang. Si attendono in ogni caso ulteriori novità nei prossimi giorni per avere una visione più completa.