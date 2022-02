Inter, Dumfries: «Calcio, famiglia e sogni: vi racconto tutto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’esterno dell’Inter si racconta nel corso di una intervista concessa a DAZN: le dichiarazioni del giocatore olandese

Denzel Dumfries, terzino dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN.

SORRISO – «La verità è diversa, io sorrido tutto il giorno. Quelli che mi conoscono fuori dal campo sanno che sorrido sempre. Mi piace scherzare, divertirmi con i miei compagni di squadra, la mia famiglia. Lontano dal calcio non sono mai arrabbiato, sono diverso da come sono in campo».

SOGNO – «Sin dall’inizio dicevo che sarei diventato professionista, non so da dov’è nata questa motivazione. Non avevo un padre calciatore o qualcuno in famiglia che giocasse ad alti livelli: ma ero motivato nel volerlo diventare. Avevo motivazione incredibile dentro di me, ho fatto di tutto perché diventasse realtà».

LEGGENDE – «Per me sono delle leggende e hanno origini surinamesi: sono esempi da seguire per me, è molto bello sapere che anche loro hanno giocato per l’Inter».

